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5 сентября 2024, 17:04 Читати українською

Verizon делает ставку на оптоволокно и покупает Frontier за $20 миллиардов

Американский оператор связи Verizon Communications объявил о приобретении поставщика услуг оптоволоконного интернета Frontier Communications Parent за $20 млрд — это больше, чем вдвое превышает рыночную капитализацию Frontier на момент закрытия торговли накануне вечером, сообщает The Verge.

Американский оператор связи Verizon Communications объявил о приобретении поставщика услуг оптоволоконного интернета Frontier Communications Parent за $20 млрд — это больше, чем вдвое превышает рыночную капитализацию Frontier на момент закрытия торговли накануне вечером, сообщает The Verge.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахFrontier предлагает услуги интернета, телефонии, цифрового телевидения и оптоволоконной связи.
Фото: Verizon

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Frontier предлагает услуги интернета, телефонии, цифрового телевидения и оптоволоконной связи. В течение многих лет она также сотрудничала с такими компаниями как Google и Amazon.

Большой интерес Verizon к Frontier заключается в оптоволоконном бизнесе компании и том факте, что он распространяется на места, которые сейчас не охватывает Verizon.

Frontier специализируется на предоставлении широкополосного интернета, в частности через оптоволоконные технологии (FiberOptic). Компания активно расширяет свою инфраструктуру, чтобы улучшить доступ к высокоскоростному интернету в регионах, где такие услуги часто ограничены.

Компания Frontier сейчас имеет 2,2 млн клиентов в 25 штатах, включая прибыльный рынок Вашингтона, округ Колумбия. Она развивает свою сеть и планирует охватить 10 млн домов к 2026 году по сравнению с 7 млн сегодня.

Это в определенной степени кармический поворот событий. В 2009 году Frontier приобрела часть локального бизнеса Verizon за $8,5 млрд. С поправкой на инфляцию это около $12,5 млрд. в 2024 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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