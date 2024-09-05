Показатели Zscaler за IV квартал оказались выше ожидаемых, но ее котировки в ходе торгов 4 сентября просели на более чем 15%, так как прогноз фирмы по прибыли на будущий фингод оказался разочаровывающим. Прибыль компании на ценную бумагу составила $0,88, что выше ожидавшихся экспертами $0,7. Ее квартальная выручка составила $592,9 миллиона. Показатель вырос на 30% годовых и превзошел $567,46 миллиона, о которых говорили эксперты LBLV .

Zscaler ждет, что ее скорректированная прибыль за 2025-й фингод составит $2,81−2,87 на ценную бумагу (сторонние эксперты говорят о $3,01). Свою выручку компания прогнозирует в пределах $2,6−2,62 миллиарда, что соответствует ожиданиям. За I квартал 2025-го фингода она рассчитывает получить $604−606 миллионов выручки (немного выше усредненного прогноза). Ее скорректированный прогноз по EPS за этот период говорит о $0,62−0,63. Сторонние эксперты же говорят о $0,73.

Руководство Zscaler считает итоги 2024-го фингода успешными

По словам CEO компании Джея Чодри, ситуация в макроэкономике по-прежнему сложна, а клиенты желают от ее продуктов экономии средств. Эти заявления подтверждают последние свидетельства о том, что работающие в сфере кибербезопасности клиенты боятся проблем на рынке и жесткой монетарной политики, а потому сдержанны в затратах на часть технологических решений, отмечают в lblv.com.

Чодри считает итоги работы Zscaler в 2024-м успешными, так как клиенты стали гораздо лучше принимать площадку Zero Trust Exchange. Ее основная задача — защищенное подключение техники с сетью. По словам отраслевых экспертов, прогноз компании на 2025-й разочаровал их. В то же время они признают рост эффективности продаж. Также аналитики полагают, что со временем спрос новых клиентов не будет постоянно ограничиваться макроэкономической слабостью.

Дмитрий Доронин, финансовый аналитик LBLV