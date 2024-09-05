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5 сентября 2024, 16:33 Читати українською

АРМА потратит 2,6 миллиарда со счетов онлайн-казино на покупку ОВГЗ

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взимает рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора России. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взимает рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора России.
Фото: НБУ

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По ее словам, в настоящее время АРМА в совместном взаимодействии с ДБР уже провело ряд мер, результатом которых стало списание 2 млрд 120 млн, находившихся на счетах компаний, занимавшихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

Работники АРМА совместно с ДБР работают над последующим списанием остальных средств в сумме около 500 млн грн со счетов в других банках.

«Следовательно, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных, достиг рекордной суммы, которая составляет почти 10 млрд грн», — заявила Дума.

Она сообщила, что АРМА внесет вклад в поражение государства-агрессора и в ближайшее время направит эти средства на покупку военных облигаций.

По состоянию на сегодняшний день, АРМА уже закупило военных облигаций (ОВГЗ) на 5,5 млрд грн, в том числе $31 млн и осуществляются мероприятия по приобретению ОВГЗ на 6,5 млн евро на аукционе Министерства финансов Украины, который запланирован на 10 сентября 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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