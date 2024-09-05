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5 сентября 2024, 14:01 Читати українською

«Власна справа»: Получатели грантов на развитие бизнеса уплатили налогов на 3 миллиарда

За более чем два года действия программы «Власна справа» ее победителями стали 19,5 тысячи украинцев, в их бизнес государство инвестирует 4,7 млрд грн. Получатели грантов уже вернули в бюджет из-за уплаченных налогов и сборов 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

За более чем два года действия программы «Власна справа» ее победителями стали 19,5 тысячи украинцев, в их бизнес государство инвестирует 4,7 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что уже определены 392 победителя шестнадцатой волны программы. Они получат гранты на начало или развитие бизнеса на 98 млн. грн.

Среди победителей — 59% женщин, 32% мужчин и 9% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (46), Харьковской (35), Ивано-Франковской (32), Киевской (29), Ровенской (24) областей, а также города Киева (36).

Большинство планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы бизнеса

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители шестнадцатой волны, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 122 человека;
  • перерабатывающая промышленность — 66 человек;
  • временное размещение и организация питания — 57 человек.

Программа «Власна справа»

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Информацию о получении гранта по программе «Власна справа» можно найти на сайте программы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
5 сентября 2024, 15:50
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Скільки з них вже закрились або закриються найближчим часом? Якщо закрити всі програми по роздачі грошів за просто так всім підряд, то може й дефіциту не було б такого як є зараз. Такими недурними мазками ще люблять роздавать по три, п’ять, десять лярдів.
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