«Власна справа»: Получатели грантов на развитие бизнеса уплатили налогов на 3 миллиарда

За более чем два года действия программы «Власна справа» ее победителями стали 19,5 тысячи украинцев, в их бизнес государство инвестирует 4,7 млрд грн. Получатели грантов уже вернули в бюджет из-за уплаченных налогов и сборов 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Отмечается, что уже определены 392 победителя шестнадцатой волны программы. Они получат гранты на начало или развитие бизнеса на 98 млн. грн.

Среди победителей — 59% женщин, 32% мужчин и 9% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (46), Харьковской (35), Ивано-Франковской (32), Киевской (29), Ровенской (24) областей, а также города Киева (36).

Большинство планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы бизнеса

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители шестнадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 122 человека;

перерабатывающая промышленность — 66 человек;

временное размещение и организация питания — 57 человек.

Программа «Власна справа»

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Информацию о получении гранта по программе «Власна справа» можно найти на сайте программы.