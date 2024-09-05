Курс валют на 5 сентября: в банках доллар подешевел на 5 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 1 копейку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 46,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 45,80−45,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,65−45,65 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.