Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев» (фото)

В четверг, 5 сентября, Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой еще в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Враг не раз пытался захватить наш Николаев, но благодаря сопротивлению ВСУ и жителей город выстоял и закрыл собой украинский Юг. 24 марта 2022 года Президент Украины присвоил Николаеву отличие «Город-герой Украины», — говорится в сообщении.

На почтовой марке изображено здание Николаевской областной военной администрации после российского удара; на полях листа — памятник Святому Николаю — ангелу-хранителю и покровителю города; на конверте — защитные укрепления из шин у здания бывшей первой трамвайной подстанции Николаева.

Характеристики

Тираж — 1 080 000 почтовых марок

Дизайн — Владимира Тарана

Фото — Елены Нараевской / «НикВести», Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего.

Где купить

Предзаказать новинку можно уже в онлайн-магазине Укрпочты, а 9 сентября приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.