В четверг, 5 сентября, Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой еще в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев» (фото)
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«Враг не раз пытался захватить наш Николаев, но благодаря сопротивлению ВСУ и жителей город выстоял и закрыл собой украинский Юг. 24 марта 2022 года Президент Украины присвоил Николаеву отличие «Город-герой Украины», — говорится в сообщении.
На почтовой марке изображено здание Николаевской областной военной администрации после российского удара; на полях листа — памятник Святому Николаю — ангелу-хранителю и покровителю города; на конверте — защитные укрепления из шин у здания бывшей первой трамвайной подстанции Николаева.
Характеристики
- Тираж — 1 080 000 почтовых марок
- Дизайн — Владимира Тарана
- Фото — Елены Нараевской / «НикВести», Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего.
Где купить
Предзаказать новинку можно уже в онлайн-магазине Укрпочты, а 9 сентября приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.
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