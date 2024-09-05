Графики отключения света: Сегодня будет отключаться только одна очередь

В четверг 5 сентября графики отключения электроэнергии будут применять все сутки, но будут выключать только 1 очередь. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«5 сентября во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений», — говорится в сообщении.

Объем ограничений прогнозируется меньше, чем в среду 4 сентября, когда одновременно выключали до 2 очередей потребителей.

В то же время компания сообщила, что в объемах применения ограничений возможны изменения.