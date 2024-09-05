За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 621550 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 сентября: 1200 российских оккупантов, 6 танков, 7 ракет и 42 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 621550 (+1200) человек,
- танков — 8624 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 16869 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 17725 (+31) ед,
- РСЗО — 1177 (+0) ед,
- средства ПВО — 940 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42),
- крылатые ракеты — 2587 (+7),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед,
- специальная техника — 3024 (+10).
Источник: Минфин
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