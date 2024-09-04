Курс валют на вечер 4 сентября: на межбанке доллар упал на 15 копеек, а евро на 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 4 сентября Закрытие 4 сентября Изменения доллар 41,33/41,35 41,18/41,20 15 /15 евро 45,69/45,70 45,53/45,54 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 45,45 грн., а продают за 45,99 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 45,75−45,90 грн.

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