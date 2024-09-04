Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

Российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Telegram-канал «Софтлайн».

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«К нам начала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации, сейчас у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения касаются Microsoft 365, Office 365, Express Mail Service. Teams недоступен пользователям», — говорится в сообщении.

В середине мая Microsoft начала ограничивать российским корпоративным клиентам доступ к решениям Visio Online, Project Online и Power BI.

В августе в «Софтлайне» предупреждали, что со 2 сентября Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, отрезав корпоративным клиентам из россии доступ к некоторым облачным подпискам.

Как пояснила тогда вице-президент по инвестициям «Софтлайн» и руководительница Softline Venture Partners Елена Волотовская, новые ограничения должны затронуть всех юридических лиц, зарегистрированных в россии, однако они не будут касаться мультинациональных компаний (MNC), принадлежащих иностранным юрлицам или находящихся под их контролем.

Расширение санкций

В июне США расширили санкции против рф, запретив предоставление ряда услуг в сфере информационных технологий. С 12 сентября будет запрещено предоставлять российской стороне IT-консалтинг, проектирование и IT-поддержку для программного обеспечения, используемого в управлении предприятиями, проектировании и производстве.

Запреты касаются как экспорта и реэкспорта услуг из США, так и поставки этих услуг любым связанным с США лицом, независимо от его расположения. Исключения предусмотрены только для компаний, которые находятся под контролем граждан США.

Под новые санкции США попали около 300 физических и юридических лиц из россии, Китая, Беларуси, ЮАР и других стран, которые помогают обходить ранее введенные против Москвы санкции.