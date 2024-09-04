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4 сентября 2024, 16:33 Читати українською

Рейтинговые агентства США заплатят штрафы на $50 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала шесть крупнейших рейтинговых организаций на общую сумму 49 миллионов долларов за существенные нарушения в поддержании и сохранении электронных коммуникаций, сообщает Business Insider.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала шесть крупнейших рейтинговых организаций на общую сумму 49 миллионов долларов за существенные нарушения в поддержании и сохранении электронных коммуникаций, сообщает Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПризнав факты, изложенные в соответствующих постановлениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings согласились выплатить гражданский штраф в размере 20 миллионов долларов каждая.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Признав факты, изложенные в соответствующих постановлениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings согласились выплатить гражданский штраф в размере 20 миллионов долларов каждая. Кроме того, Fitch Ratings согласилось выплатить 8 миллионов долларов, A.M. Best Rating Services — 1 миллион долларов, HR Ratings de México, S.A. de C.V. — 250 тысяч долларов, а Demotech — 100 тысяч долларов.

После предъявления обвинений шести национально признанным статистическим рейтинговым организациям, или NRSRO, соответствующие компании признали, что их действия нарушили положения о ведении учета, предусмотренные федеральными законами о ценных бумагах.

Согласно постановлению SEC, сотрудники Moody’s Ratings, в том числе руководящего звена, общались с помощью личных мобильных устройств посредством текстовых сообщений и других платформ обмена сообщениями, таких как WhatsApp, по крайней мере с января 2020 года.

Компании согласились выплатить гражданские штрафы, а также приступили к внедрению улучшений в свои политики и процедуры соблюдения нормативных требований для устранения этих нарушений.

Источник: Минфин
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