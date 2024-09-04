В Киеве будут действовать новые пропуска на авто для передвижения в комендантский час

С 00:00 23 сентября в Киеве будут действовать пропуски нового образца для проезда транспорта во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Где получить пропуск

Заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или орган, где пропуск получали предыдущие разы.

В заявке следует обосновать необходимость перемещения во время комендантского часа.

После обновления пропуска старуху необходимо вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или выдавшего его органа.

«Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его хранения и использования, учет и выдачу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

«Периодическое обновление — вынужденный шаг, чтобы пропусками могли пользоваться только те, кто действительно имеет на это основания (работники сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти)», — добавили в КГГА.