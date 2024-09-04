В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 68%. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине вырос спрос на электромобили и гибридные авто
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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023 года.
Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто — 22,3%, в прошлом году им полагалось 19,3% рынка новых авто.
Доля дизельных автомобилей уменьшилась с 25,8% до 22,1%.
Электромобили охватили 14,3% против 11,8% в августе прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Лидеры продаж
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто — Mazda CX5;
- Гибридные — Toyota RAV-4;
- Дизельные — Renault Duster;
- Электро — BYD Song Plus;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Українці: переходим на електромобілі.
Далі мої думки точно комусь не сподобаються. Вважаю, що першу реєстрацію електромобілей потрібно обкласти додатковим митом на ремонт енергосистеми. А для вже зареєстрованих — аналогом податку на розкіш, податком на розвиток енергосистеми.