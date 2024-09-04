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4 сентября 2024, 13:47 Читати українською

В Украине вырос спрос на электромобили и гибридные авто

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 68%. Об этом сообщает Укравтопром.

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей.
Фото: freepik.com

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023 года.

Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто — 22,3%, в прошлом году им полагалось 19,3% рынка новых авто.

Доля дизельных автомобилей уменьшилась с 25,8% до 22,1%.

Электромобили охватили 14,3% против 11,8% в августе прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидеры продаж

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто — Mazda CX5;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Электро — BYD Song Plus;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
4 сентября 2024, 14:10
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Енергосистема в повній ср*ці.
Українці: переходим на електромобілі.

Далі мої думки точно комусь не сподобаються. Вважаю, що першу реєстрацію електромобілей потрібно обкласти додатковим митом на ремонт енергосистеми. А для вже зареєстрованих — аналогом податку на розкіш, податком на розвиток енергосистеми.
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