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4 сентября 2024, 11:33 Читати українською

Украинским педагогам засчитают в стаж работу за границей

Кабинет Министров на заседании 3 сентября внес изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Кабинет Министров на заседании 3 сентября внес изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования.
Фото: pixabay.com

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Теперь педагогические и научно-педагогические работники, работающие за границей, будут иметь право на зачисление периода их работы на педагогических должностях в стаж, который дает право на получение надбавки за выслугу лет в Украине.

До настоящего времени время работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников за пределами Украины относилось к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет, если это предусматривали международные соглашения (договоры).

Однако есть страны, с которыми у Украины нет международных соглашений (договоров) о зачислении работы за границей в стаж работника в Украине. В то же время после начала полномасштабной войны круг стран, где трудоустроены украинские педагогические и научно-педагогические работники, значительно расширился.

Ранее работникам, которые вернулись в Украину и трудоустроились в учебные заведения на должности педагогических или научно-педагогических работников, не имели права отнести время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет.

Например

До начала полномасштабного вторжения рф учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал прибавку 20%.

Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года, а затем после окончания войны вернулся в Украину.

Да, эти 3 года, которые он работал воспитателем, по возвращении в Украину и трудоустройство на педагогическую должность зачислят в стаж для выплаты надбавки. И сейчас этот человек будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%.

Прибавка за выслугу лет

Для педагогических и научно-педагогических работников учреждений образования предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа педагогической работы:

  • свыше 3 лет — 10% должностного оклада (ставки заработной платы);
  • более 10 лет — 20%;
  • более 20 лет — 30%.

Время работы за границей отчислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т. п.). Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения.

Также в стаж педагогической работы отнесут и время, когда педагогические и научно-педагогические работники фактически не работали, но за ними сохранялось место работы (должность) и/или заработная плата (полностью или частично).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
4 сентября 2024, 12:04
#
Міністерство освіти та кабмін живуть в своєму ізольованому світі, де в школах викладають єдинороги, а на уроки ходять поні. Ці вчителі вже ніколи не повернуться на посаду вчителя в Україні.

Сьогодні знайомій в школі повідомили, що вона примусово отримає додаткові години і робочий графік в 2 зміни з 8 до 20, так як не вистачає працівників, а школа перевантажена учнями в 2 рази. І це з зарплатнею в трохи більше 10 тис гривень. Вона вже шукає інше місце роботи. І це тільки перший тиждень навчання в школах.
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