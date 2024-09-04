Украинским педагогам засчитают в стаж работу за границей

Кабинет Министров на заседании 3 сентября внес изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Теперь педагогические и научно-педагогические работники, работающие за границей, будут иметь право на зачисление периода их работы на педагогических должностях в стаж, который дает право на получение надбавки за выслугу лет в Украине.

До настоящего времени время работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников за пределами Украины относилось к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет, если это предусматривали международные соглашения (договоры).

Однако есть страны, с которыми у Украины нет международных соглашений (договоров) о зачислении работы за границей в стаж работника в Украине. В то же время после начала полномасштабной войны круг стран, где трудоустроены украинские педагогические и научно-педагогические работники, значительно расширился.

Ранее работникам, которые вернулись в Украину и трудоустроились в учебные заведения на должности педагогических или научно-педагогических работников, не имели права отнести время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет.

Например

До начала полномасштабного вторжения рф учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал прибавку 20%.

Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года, а затем после окончания войны вернулся в Украину.

Да, эти 3 года, которые он работал воспитателем, по возвращении в Украину и трудоустройство на педагогическую должность зачислят в стаж для выплаты надбавки. И сейчас этот человек будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%.

Прибавка за выслугу лет

Для педагогических и научно-педагогических работников учреждений образования предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа педагогической работы:

свыше 3 лет — 10% должностного оклада (ставки заработной платы);

более 10 лет — 20%;

более 20 лет — 30%.

Время работы за границей отчислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т. п. ). Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения.

Также в стаж педагогической работы отнесут и время, когда педагогические и научно-педагогические работники фактически не работали, но за ними сохранялось место работы (должность) и/или заработная плата (полностью или частично).