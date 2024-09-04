Курс валют на 4 сентября: в банках доллар и евро подорожали

В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 9 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро остался на прежнем уровне.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,53 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 45,99 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,75−45,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,69−45,70 грн/евро.

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