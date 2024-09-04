Биржа CoinEx Global раздаст 1 млн $CET за посты о ней

Криптобиржа CoinEx Global начала беспрецедентную акцию и выделила 1 миллион $CET для блоггеров и других пользователей социальных сетей у которых более 1 тысячи подписчиков.

Публиковать ваше мнение или обзор о бирже CoinEx можно на YouTube, сеть X (бывший Twitter) или в Telegram. Основное требование это иметь от 1000 подписчиков и рассказать о #CoinEx, перспективах или особенностях $CET. Об этом сообщила компания на своей официальной странице в X.

К слову на днях, команда проекта представила специальную информационную страницу о токене CET. На это странице можно найти подробную информацию о CET, структуру и функциональность токена, а также всю исчерпывающую информацию о эмиссии, распределении и многом другом.

Сроки проведения промо с 29 августа до 30 сентября 2024 года. В этом период вам нужно опубликовать пост или видео и подать заявку на участие через Google form по ссылке в посте в сети X.

Биржа создана в декабре 2017 года и имеет высокую ликвидность благодаря принадлежности к майнинг пулу ViaBTC входящему тройку крупнейших в мире. Площадка представлена в 200 странах и регионах и имеет более 4 миллионов пользователей.

Недавно основатель CoinEx и ViaBTC Хайпо Янг рассказал о перспективах BTC:

«Биткоин пережил четыри халвинга и каждый раз уменьшалось вознаграждение за блок, однако хешрейт сети биткоин при этом только растет, что связано с ростом рынка, устойчивости к глобальным кризисам и признанием биткоина как надежная инвестиции»

На CoinEx размещено более 1100 криптовалют. Биржа имеет высокий уровень безотказности уже более 7 лет и зарекомендовала себя как безопасная и удобная платформа для новичков.

В 2022 году CoinEx запустила метод аудита «Merkle Tree» в качестве PoR (подтверждение резервов), став одной из первых криптовалютных торговых платформ, которая раскрыла такое доказательство резерва. Приверженная своей конечной линии безопасности и прозрачности, биржа выполнила свое обязательство по 100% коэффициенту резервирования.