Биржа CoinEx Global раздаст 1 млн $CET за посты о ней

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2024, 12:00 Читати українською

Биржа CoinEx Global раздаст 1 млн $CET за посты о ней

Криптобиржа CoinEx Global начала беспрецедентную акцию и выделила 1 миллион $CET для блоггеров и других пользователей социальных сетей у которых более 1 тысячи подписчиков.

Публиковать ваше мнение или обзор о бирже CoinEx можно на YouTube, сеть X (бывший Twitter) или в Telegram. Основное требование это иметь от 1000 подписчиков и рассказать о #CoinEx, перспективах или особенностях $CET. Об этом сообщила компания на своей официальной странице в X.

К слову на днях, команда проекта представила специальную информационную страницу о токене CET. На это странице можно найти подробную информацию о CET, структуру и функциональность токена, а также всю исчерпывающую информацию о эмиссии, распределении и многом другом.

Сроки проведения промо с 29 августа до 30 сентября 2024 года. В этом период вам нужно опубликовать пост или видео и подать заявку на участие через Google form по ссылке в посте в сети X.

Биржа создана в декабре 2017 года и имеет высокую ликвидность благодаря принадлежности к майнинг пулу ViaBTC входящему тройку крупнейших в мире. Площадка представлена в 200 странах и регионах и имеет более 4 миллионов пользователей.

Недавно основатель CoinEx и ViaBTC Хайпо Янг рассказал о перспективах BTC:

«Биткоин пережил четыри халвинга и каждый раз уменьшалось вознаграждение за блок, однако хешрейт сети биткоин при этом только растет, что связано с ростом рынка, устойчивости к глобальным кризисам и признанием биткоина как надежная инвестиции»

На CoinEx размещено более 1100 криптовалют. Биржа имеет высокий уровень безотказности уже более 7 лет и зарекомендовала себя как безопасная и удобная платформа для новичков.

В 2022 году CoinEx запустила метод аудита «Merkle Tree» в качестве PoR (подтверждение резервов), став одной из первых криптовалютных торговых платформ, которая раскрыла такое доказательство резерва. Приверженная своей конечной линии безопасности и прозрачности, биржа выполнила свое обязательство по 100% коэффициенту резервирования.

Источник: Минфин
Страницу просматривает artem890047 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами