Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за обесточивания после вражеских обстрелов

В результате атаки рф произошли обесточивание на железной дороге, в частности во Львовской области, из-за чего Укрзализныця вывела резервные тепловозы на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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«Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда», — говорится в сообщении.

Тепловозы выехали на следующие маршруты:

№ 59 Киев-Чоп;

№ 91 Киев-Львов;

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;

№ 11 Одесса-Львов;

№ 149 Полтава-Черновцы;

№ 746 Львов-Киев;

№ 368 Ужгород-Ковель.

«Продолжаем движение по всем регионам», — добавили в Укрзализныце.

Обстрел 4 сентября

Российские войска снова осуществили масштабный обстрел территории Украины. В результате вражеской атаки во Львове повреждены жилые дома. В городе также временно перекрыты для проезда несколько улиц.