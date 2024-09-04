В результате атаки рф произошли обесточивание на железной дороге, в частности во Львовской области, из-за чего Укрзализныця вывела резервные тепловозы на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за обесточивания после вражеских обстрелов
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«Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда», — говорится в сообщении.
Тепловозы выехали на следующие маршруты:
- № 59 Киев-Чоп;
- № 91 Киев-Львов;
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;
- № 11 Одесса-Львов;
- № 149 Полтава-Черновцы;
- № 746 Львов-Киев;
- № 368 Ужгород-Ковель.
«Продолжаем движение по всем регионам», — добавили в Укрзализныце.
Обстрел 4 сентября
Российские войска снова осуществили масштабный обстрел территории Украины. В результате вражеской атаки во Львове повреждены жилые дома. В городе также временно перекрыты для проезда несколько улиц.
Источник: Минфин
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