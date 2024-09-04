За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 620 350 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 сентября: 1 390 российских оккупантов, 7 танков и 43 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 620350 (+1390) человек,
- танков — 8618 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16848 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 17694 (+30) ед,
- РСЗО — 1177 (+0) ед,
- средства ПВО — 940 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14616 (+43),
- крылатые ракеты — 2580 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24007 (+35) ед,
- специальная техника — 3014 (+12).
Источник: Минфин
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