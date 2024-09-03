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3 сентября 2024, 19:44 Читати українською

Intel может вылететь из индекса Dow Jones

Intel была одной из первых двух технологических компаний, вошедших в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 1999 году, в эпоху доткомов, наряду с Microsoft. Теперь падение цен на ее акции может стоить американскому чипмейкеру места в индексе «голубых фишек», пишет Yahoo Finance.

Intel была одной из первых двух технологических компаний, вошедших в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 1999 году, в эпоху доткомов, наряду с Microsoft.

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Intel может быть исключена из Dow, полагают аналитики и инвесторы, ссылаясь на почти 60%-ное падение акций компании в этом году. В результате Intel демонстрирует худшие показатели в индексе.

Исключение из списка больно ударит по ранее пошатнувшейся репутации Intel. Компания упустила возможность воспользоваться бумом искусственного интеллекта, отказавшись от инвестиций в OpenAI, а в подразделении контрактного производства, которое чипмейкер создавал в надежде бросить вызов TSMC, растут убытки.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Intel приостановила выплату дивидендов и объявила о сокращении штата сотрудников на 15%. Но некоторые аналитики и бывший член совета директоров считают, что эти меры могут оказаться слишком незначительными и запоздалыми.

Источник: Минфин
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