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3 сентября 2024, 19:13 Читати українською

Цены на нефть марки Brent упали до минимума с декабря 2023 года

Цены на нефть обновили свои минимумы после новости о возможном соглашении по урегулированию спора, остановившему ливийскую добычу и экспорт. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть обновили свои минимумы после новости о возможном соглашении по урегулированию спора, остановившему ливийскую добычу и экспорт.

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,08 доллара, или на 4%, до 74,44 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с декабря. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подешевели на $2,55, или на 3,5%, до $71,00 — самого низкого уровня с января.

Аналитик UBS Джованни Стауново сказал, что распродажа связана с сообщением Bloomberg, в котором цитируются слова ливийского центрального банка, находящегося в центре спора, о том, что существуют «сильные» признаки того, что участвующие в конфликте политические фракции, приближаются к сделке.

В понедельник экспорт ливийской нефти в основных портах был остановлен, а добыча сократилась по всей стране, сообщили Reuters шесть инженеров, что продолжает противостояние между конкурирующими политическими группировками за контроль над центральным банком и нефтяными доходами.

Ранее ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажорные обстоятельства на своем нефтяном месторождении Эль-Филт со 2 сентября.

Общая добыча упала до не более 591 000 баррелей в сутки (б/д) по состоянию на 28 августа с почти 959 000 б/д 26 августа, сообщила NOC. По данным компании, 20 июля добыча составила около 1,28 млн баррелей в сутки.

Источник: Минфин
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