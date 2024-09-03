Курс валют на вечер 3 сентября: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 3 сентября Закрытие 3 сентября Изменения доллар 41,20/41,22 41,33/41,35 13 /13 евро 45,57/45,59 45,72/45,73 15/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,49 грн. Евро покупают за 45,40 грн., а продают за 45,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,46, евро — 45,75−45,90 грн.

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