К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 сентября: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 3 сентября
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Закрытие 3 сентября
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Изменения
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41,20/41,22
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41,33/41,35
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13 /13
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45,57/45,59
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45,72/45,73
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15/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,49 грн. Евро покупают за 45,40 грн., а продают за 45,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,46, евро — 45,75−45,90 грн.
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Источник: Минфин
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