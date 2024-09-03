Фонд гарантирования повторно выставит на аукцион активы банка с апартаментами в Одессе

18 сентября в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «Укрстройинвестбанка», ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов . Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Согласно сообщению, на торги в составе лота выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Договоры заключены со связанными с банком юридическими и физическими лицами.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса (номера-апартаменты с кухней) в одном из современных туристических комплексов в курортном районе «Аркадия» на морском побережье Одессы (Гагаринское плато), а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома общей площадью 1080,5 кв.

Начальная цена — 63,4 млн. грн.

В пресс-службе добавили, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Укрстройинвестбанка».