Торговля россии с Индией процветает, а двусторонние платежи проходят гладко без сбоев, препятствовавших торговле с другими странами. Об этом заявил Reuters Анатолий Попов, заместитель генерального директора российского Сбербанка .

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По его словам, Сбербанк обрабатывает платежи до 70% всего российского экспорта в Индию.

Торговля россии с Индией почти удвоилась до $65 млрд в 2023 году, когда южноазиатская страна стала крупным импортером российской нефти после введения западных санкций против россии в 2022 году из-за войны в Украине.

«В 2022 году наблюдался значительный рост интереса российского бизнеса к индийскому рынку, потому что этот рынок служит альтернативой.

Сегодня мы открываем счета в рупиях и для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может стать не только платежным средством, но и средством сбережения", — сказал Попов в интервью Reuters.

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Отделение Сбербанка в Индии располагает офисами в Дели и Мумбаи, а также IT-центром в Бангалоре. Число персонала в индийских офисах в этом году выросло на 150%.

Сбербанк находится под западными санкциями, поэтому не может осуществлять транзакции в долларах США и евро или использовать систему SWIFT для международных переводов. Однако Попов сказал, что у банка не было никаких проблем в Индии.

«Сбербанк является полноправным участником всех индийских платежных и межбанковских систем. Никаких ограничений на его деятельность нет», — сказал Попов.

Индия не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям и поддерживает дружеские отношения с россией.