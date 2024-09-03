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3 сентября 2024, 16:06 Читати українською

Наблюдательный совет уволил Кудрицкого с должности главы Укрэнерго. Независимые члены уходят в отставку

В понедельник, 2 сентября, наблюдательный совет провел внеочередное заседание, на котором уволила главу НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В понедельник, 2 сентября, наблюдательный совет провел внеочередное заседание, на котором уволила главу НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
Фото: sud.ua

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Отмечается, что на заседании по инициативе главы правления Кудрицкого, представившего отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости.

«В ходе заседания большинство членов Наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя Правления Компании с согласия сторон», — говорится в сообщении.

Почему уволили Кудрицкого

Информация о возможности увольнения главы Укрэнерго появилась в конце августа. Причиной называлась недостаточная защита объектов компании от обстрелов со стороны России.

Кто возглавит Укрэнерго

Параллельно с увольнением Кудрицкого было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании.

Для проведения всех необходимых конкурсных процедур требуется не менее 3 месяцев. И на этот период руководство НЭК будет возложено на члена правления Укрэнерго Алексея Брехта, который сейчас отвечает за эксплуатацию и развитие сети.

Независимые члены Укрэнерго уходят в отставку

Независимые члены Укрэнерго Даниель Доббени и Педер Андреасен уходят в отставку из-за того, что считают решение о досрочном увольнении руководителя Укрэнерго политически мотивированным.

«Сегодня, 3 сентября, мы подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя „Укрэнерго“ является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований», — заявили независимые члены Укрэнерго.

Они отметили, что с первых дней работы в наблюдательном совете Укрэнерго ощущали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения.

Мы регулярно получали отчеты от менеджмента Компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию Компании анонимных источников в соцсетях и давление на сотрудников со стороны правоохранительных органов.

И сегодня в условиях, когда корпоративное управление Компанией по стандартам ОЭCD подвергнуто сомнению, мы не видим возможности продолжать свою работу в наблюдательном совете Укрэнерго.

Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве Укрэнерго с операторами-членами ENTSO-E", — добавили Доббени и Андреасен.

Проблемы с кредиторами

Первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что это значит огромные проблемы по иностранным кредитам и донорам, которые прямо призывали воздержаться от любых кадровых решений в Укрэнерго.

«Это значит, что рушится весь наблюдательный совет. Должно быть большинство независимых членов. Короче, сейчас будет достаточно громкий скандал, и он только начинается», — отметил Железняк.

По его словам, сейчас еще поднимется вопрос проблем корпоративного управления со всеми донорами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Mini Mi
Mini Mi
3 сентября 2024, 16:39
#
Бобосы попилили, теперь можно и за границу на пенсию.
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