В Украине не отказались от идеи возврата 50% налога для банков

Введение налоговой ставки в 50% на доходы банков может быть рассмотрено в подготовке налогового законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью «РБК-Украина».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

29 августа комитет рекомендовал законопроект № 11416-д к одобрению в первом чтении, но без нормы о 50% налога на прибыль банков.

По словам Гетманцева, отказались от введения ставки налогообложения из-за категоричной позиции Минфина и Нацбанка.

«Я не согласен с этой позицией, но я доверяю регуляторам», — заявил он.

В то же время, по словам Гетманцева, вопрос увеличенных налоговых ставок не сняли и есть вероятность их рассмотрения до второго чтения.