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3 сентября 2024, 14:46 Читати українською

Продажи электромобилей в Норвегии достигли рекорда, заняв 94% рынка

В августе 2024 года количество регистраций электромобилей в Норвегии выросло до рекорда во главе с Model Y компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

В августе 2024 года количество регистраций электромобилей в Норвегии выросло до рекорда во главе с Model Y компании Tesla.
Фото: freepik.com

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По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), около 94% из 11 114 автомобилей, проданных в августе, были электрическими. Этот бум был вызван обильными налоговыми льготами.

Кроме того, владельцам электрокаров позволяют использовать автобусные полосы и у них есть льготы на парковку.

«Если эта тенденция сохранится, мы вскоре достигнем цели на 100% нулевой уровень выбросов в 2025 году», — сказал директор OFV Ойвинд Солберг Торсен.

По его словам, по сравнению с прошлым годом наблюдалось незначительное увеличение общего количества проданных автомобилей, что свидетельствует о незначительном улучшении экономики.

Самые популярные модели

  • В августе в Норвегии было продано более 2000 Tesla Model Y, доля которых составляет 19%.
  • Продажи Volvo EX30 составили 932 ед.
  • Продажи Skoda Enyaq превысили 700 ед.

Дизельные и бензиновые автомобили составили всего 2% продаж авто.

С начала года на электромобили приходилось около 87% продаж новых легковых автомобилей в Норвегии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KingSalmon
KingSalmon
3 сентября 2024, 15:30
#
Молодці норвежці. Тут слід ще додати, що 95% електроенергії в Норвегії виробляється за рахунок ГЕС.
Дійсно максимально зелена країна
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