В августе 2024 года количество регистраций электромобилей в Норвегии выросло до рекорда во главе с Model Y компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.
Продажи электромобилей в Норвегии достигли рекорда, заняв 94% рынка
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По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), около 94% из 11 114 автомобилей, проданных в августе, были электрическими. Этот бум был вызван обильными налоговыми льготами.
Кроме того, владельцам электрокаров позволяют использовать автобусные полосы и у них есть льготы на парковку.
«Если эта тенденция сохранится, мы вскоре достигнем цели на 100% нулевой уровень выбросов в 2025 году», — сказал директор OFV Ойвинд Солберг Торсен.
По его словам, по сравнению с прошлым годом наблюдалось незначительное увеличение общего количества проданных автомобилей, что свидетельствует о незначительном улучшении экономики.
Самые популярные модели
- В августе в Норвегии было продано более 2000 Tesla Model Y, доля которых составляет 19%.
- Продажи Volvo EX30 составили 932 ед.
- Продажи Skoda Enyaq превысили 700 ед.
Дизельные и бензиновые автомобили составили всего 2% продаж авто.
С начала года на электромобили приходилось около 87% продаж новых легковых автомобилей в Норвегии.
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Дійсно максимально зелена країна