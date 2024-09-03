ЕС может возбудить дело против Венгрии за то, что она упростила выдачу рабочих виз для россиян и белорусов. Об этом пишет венгерский Forbes.
ЕС может открыть дело против Венгрии за то, что она пустила россиян и белорусов
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Германия и Литва выразили серьезную обеспокоенность действиями Венгрии.
В конце июля впервые стало известно о том, что эта страна «широко открыла ворота» ЕС и подвергла опасности другие страны, позволив по упрощенной процедуре россиянам и белорусам получать рабочие визы.
Источник: Минфин
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