Хардфорк в сети Cardano, в Катаре ввели нормативную базу для цифровых активов: что нового на рынке

В сети Cardano прошел хардфорк Chang

2 августа 2024 в сети Cardano прошел хардфорк Chang, включающий CIP-1694. Обновление направлено на то, чтобы «дать каждому члену сообщества Cardano возможность высказаться по поводу будущего развития проекта».

После хардфорка Cardano (ADA) стал токеном проекта. В сообщении говорится, что владельцы ADA смогут определять будущее Cardano, выбирая представителей руководства и голосуя за предложения по развитию.

В заявлении CoinDesk, на которое ссылается Cardano Foundation, говорится, что на первом этапе обновления был создан Временный конституционный комитет (Interim Constitutional Committee) для надзора за управлением Cardano.

«Эта фаза рассчитана на осторожность, ограничивая полномочия комитета по внесению изменений в код блокчейна, пока формируется остальная модель управления экосистемой», — заявили журналисты.

На втором этапе, который наступит через 90 дней, новые органы управления наделят всеми полномочиями и будут активно участвовать в управлении. Также в заявлении говорится, что это обновление является важнейшим для Cardano.

«Поскольку знаменует начало эры Voltaire — этапа, направленного на достижение полной децентрализации, который разрабатывался с момента создания Cardano», — говорится в сообщении.

Ущерб от хакерских атак в августе составил более $300 миллионов

Эксперты аналитической платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках в секторе криптовалюта в августе 2024 года. Объем украденных средств составил $313,86 млн.

В PeckShield отметили, что $293,4 млн проекты потеряли из-за фишинговых атак. В частности, $238 млн было потеряно в биткоинах, еще $55,4 млн у DAI потерял неизвестный трейдер после того, как злоумышленник получил доступ к его внешней учетной записи.

Также в начале месяца от взлома пострадал мост Ronin. Сумма ущерба составила около $12 млн, однако злоумышленник вернул денежные средства. Кроме того, эксперты отметили потерю $5,1 млн в результате «несанкционированного перевода», а также атаку на протокол инфраструктуры блокчейна Nexera.

В Катаре была введена нормативная база для цифровых активов

1 сентября 2024 г. в Катаре вступили в силу нормы регулирования сферы цифровых активов. Об этом сообщает Катарский финансовый центр (QFC).

Согласно заявлению, документ устанавливает правовую и нормативную основу для цифровых активов, включая процесс токенизации, юридическое признание прав собственности на токены и их базовые активы, соглашения о хранении, передачу и обмен. Кроме того, в предложенных правилах имеется положение о юридическом признании смартконтрактов.

Отметим, что регулирование цифровых активов будет действовать в рамках Катарского финансового центра, расположенного в столице государства До сих пор. Подобно свободным экономическим зонам в Объединенных Арабских Эмиратах, действующих независимо от материковой части страны, QFC также имеет свою правовую, нормативную, налоговую и деловую структуру, отличающуюся от остального Катара.

Глава Центрального банка Катара, шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани заявил, что недавно принятые правила являются важной вехой в реализации стратегии развития финансового сектора страны.

Генеральный директор QFC Юсуф Мохамед Аль-Джайда добавил, что внедрение норм подчеркивает приверженность Катарскому финансовому центру созданию надежного режима регулирования, отвечающего передовой международной практике.

В Шотландии полиция впервые конфисковала биткоины по делу об ограблении

Верховный суд Эдинбурга одобрил конфискацию 23,5 BTC по делу Джона Росса Ренни, замешанного в ограблении в Блантайре в 2020 году. Об этом сообщает BBC.

В марте 2020 года группа неизвестных вломилась в дом супружеской пары в городе Блантайр. Один из нападавших пригрозил проживающему в доме мужчине, мачете, требуя, чтобы тот пересказал ему биткоины.

В то же время другой злоумышленник нанес несколько ударов жене жертвы шоколадкой Toblerone, подчеркивается в материалах дела. После того как потерпевший, имя которого не разглашается в интересах следствия, перевел криптоактивы, группа злоумышленников исчезла.

Согласно материалам дела, Джон Росс Ренни не участвовал в налете напрямую. Однако прокуратура доказала, что он проконсультировал нападающих по трансферу криптоактивов и некоторое время хранил их.

В ноябре 2023 года его приговорили к шести месяцам судебного надзора и 150 часам исправительных работ. Однако при этом полиции не удалось конфисковать биткоины, поскольку к ним не было доступа.

Прокуратура повторно потребовала конфисковать криптоактивы, используя законодательство о доходах от преступной деятельности. Предполагается, что криптоактивы при этом будут конвертированы в фиат по курсу на момент ограбления.

В решении суда отмечено, что 23,5 BTC оцениваются в 109 601 фунта стерлингов (около $143 000).

На момент написания новости курс биткоина составляет около $59 000. При этом 23,5 BTC сейчас оцениваются более чем в $1,3 млн.