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3 сентября 2024, 10:45 Читати українською

Бизнес смягчает оценки результатов своей деятельности — НБУ

В августе украинский бизнес продолжил смягчать оценку результатов своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба НБУ.

В августе украинский бизнес продолжил смягчать оценку результатов своей деятельности.

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В августе 2024 года ИОДА составил 48,4 по сравнению с 44,4 в июле.

Положительное влияние на ожидания бизнеса во всех секторах оказали, в частности: постепенная адаптация к постоянным отключениям электроэнергии и отладке альтернативных источников питания, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, устойчивый внутренний спрос и достаточное предложение товаров, стабильная работа морского коридора.

  • Строители дали положительные оценки своим экономическим результатам. Они ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства.
  • Предприятия торговли существенно улучшили ожидания. Торговые компании прогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи.
  • Предприятия промышленности смягчили сдержанные ожидания результатов своей деятельности. В отличие от двух предыдущих месяцев респонденты ожидали увеличения объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию.

Самые сдержанные оценки оказали предприятия сферы услуг.

Источник: Минфин
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