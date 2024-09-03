Курс валют на 3 сентября: в банках доллар подорожал, евро — подешевел

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,30 грн, а продают за 45,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,32−41,40, евро — 45,70−45,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,57−45,59 грн/евро.

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