Экономическое бронирование могут ввести в этом году — Гетманцев

Экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже в этом году. Но это очень сложный вопрос, поэтому он так долго обсуждается. Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью РБК-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, Гетманцев сказал: «Да».

В то же время депутат заявил, что это сложное социально-политическое решение.

Такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос", — добавил он.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет, который невозможно решить так, чтобы все были удовлетворены.

«Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные разногласия в стране», — сказал депутат от «Слуги народа».

Экономическое обоснование

Гетманцев сообщил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. гривен, будут получать по 35 тысяч.

«Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера „белой“ зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования — то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из» тени«. И в этом контексте — это правильное решение», — сказал он.

В то же время ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным.

«Нельзя полностью быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд гривен в месяц — ну дай Бог, чтобы они были», — добавил депутат.

Напомним

На прошлой неделе член финансового комитета Совета Ярослав Железняк сообщил о том, что Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев может быть уровень заработной платы.