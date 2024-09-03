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3 сентября 2024, 9:30 Читати українською

Экономическое бронирование могут ввести в этом году — Гетманцев

Экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже в этом году. Но это очень сложный вопрос, поэтому он так долго обсуждается. Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью РБК-Украина.

Экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже в этом году.
Фото: sluga-narodu.com

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В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, Гетманцев сказал: «Да».

В то же время депутат заявил, что это сложное социально-политическое решение.

Такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос", — добавил он.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет, который невозможно решить так, чтобы все были удовлетворены.

«Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные разногласия в стране», — сказал депутат от «Слуги народа».

Экономическое обоснование

Гетманцев сообщил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. гривен, будут получать по 35 тысяч.

«Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера „белой“ зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования — то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из» тени«. И в этом контексте — это правильное решение», — сказал он.

В то же время ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным.

«Нельзя полностью быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд гривен в месяц — ну дай Бог, чтобы они были», — добавил депутат.

Напомним

На прошлой неделе член финансового комитета Совета Ярослав Железняк сообщил о том, что Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев может быть уровень заработной платы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
3212242
3212242
3 сентября 2024, 9:44
#
А можуть і не ввести.
+
+152
Rubi0
Rubi0
3 сентября 2024, 9:48
#
Ну да давайте оставим как сейчас, когда условно 30−40 летнего отца 2 детей, получающего как раз эти необходимые 35000 вытаскивают из машины на фронт, а 18−25 летние безработные ржут на заднем фоне. В итоге бизнес без работника, пустой бюджет и половина классов сироты — социальная справедливость как она есть сейчас.
+
+15
potator
potator
3 сентября 2024, 10:18
#
Ребенок самки богомола: — Мама, а каким был мой папа? — Хрустящим.
+
0
bosyak
bosyak
3 сентября 2024, 12:09
#
Може просто не порушувати закон зараз, як у Вашому прикладі, чи Ви думаєте економічне бронювання щось змінить? Економічне бронювання збільшує вірогідність мобілізації для пересічного, для непересічного просто платна відстрочка, поки той не стане пересічним.
+
+9
Smerch747
Smerch747
3 сентября 2024, 9:52
#
Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал «ну дай Бог, чтобы они были».
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
3 сентября 2024, 10:17
#
Помічник Сівковича, ннезмінний друган зеленого лідора вільної країни, тримає дулю в кармані …))
+
+91
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 сентября 2024, 10:02
#
Кормова база зменьшується. Пару рочків і відкуп введуть.
+
+15
allfinanz1
allfinanz1
3 сентября 2024, 10:18
#
:))
+
+15
allfinanz1
allfinanz1
3 сентября 2024, 10:20
#
:)
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
3 сентября 2024, 12:26
#
Оброк и барщина возвращаются
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 сентября 2024, 10:30
#
Ну и отлично!
Конституционный Суд завалят исками, а потом, налогоплательщики Украины будут своими деньгами оплачивать компенсации по искам в ЕСПЧ.
Подобное решение даст право каждому !!! игнорировать призыв в армию.
+
0
parseval
parseval
3 сентября 2024, 12:42
#
Какой ЕСПЧ на болотах???
+
+30
Aleksandr09
Aleksandr09
3 сентября 2024, 11:54
#
Превратили людей в товар.
+
0
TAN72
TAN72
3 сентября 2024, 12:17
#
А рабы так и будут молчать.
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