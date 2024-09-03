За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 360 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 618 960 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 сентября: 1360 российских оккупантов, 10 танков, 21 ракета и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 618960 (+1360) человек,
- танков — 8611 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 16821 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 17664 (+18) ед,
- РСЗО — 1177 (+0) ед,
- средства ПВО — 940 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14573 (+36),
- крылатые ракеты — 2578 (+21),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23972 (+47) ед,
- специальная техника — 3003 (+9).
Источник: Минфин
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