Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 3 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0976 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 3 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,46 грн (на 2 сентября установлен на уровне 45,50 грн). Европейская валюта подешевела на 4 копейки.

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