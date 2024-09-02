россия купила у Руанды 300 кг долларов

Из-за санкций россия вынуждена закупать валюту в килограммах. рф купила у африканского государства Руанда наличные доллары на сумму $29,21 млн. Вся сумма была куплена в рамках одного соглашения в январе 2024 года. Это следует из закрытых данных российской таможенной статистики, передает The Moscow Times.

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Продавцом выступило министерство обороны Руанды, а покупателем — «Рособоронэкспорт», являющийся единственным государственным посредником торговли продукцией военного назначения.

Согласно таможенной декларации, в поставке были банкноты номиналом $100, а их общий вес составил 292,1 кг.

Отмечается, что это небольшая часть наличных денег, ввезенных в россию после того, как США и Европейский Союз в марте 2022 года запретили поставлять в страну свои банкноты.

Как писало со ссылкой на российские таможенные данные агентство Reuters, всего за два с половиной года полномасштабной войны в россию было импортировано около 2,3 млрд наличных долларов и евро.

Основные поставки долларовых банкнот шли через Турцию и ОАЭ.