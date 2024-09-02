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2 сентября 2024, 18:21 Читати українською

Фондовый рынок россии обвалился до годового минимума

Фондовый рынок россии продолжает снижаться. Его основной индикатор, индекс «Московской биржи», упал на 2,5%, достигнув отметки 2584,4 пункта — уровня, которого не было с мая 2023 года. Об этом пишет The Moscow Times.

Фондовый рынок россии продолжает снижаться.

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За месяц он потерял 10%, снизившись с 2942,68 до 2650,32 пункта. Это был самый плохой август для российского рынка за 25 лет, с 1999 года.

Как отмечают эксперты, рынок озабочен ростом геополитических рисков и возможным повышением ключевой ставки осенью. Учитывая сегодняшнее падение, обвал составляет почти 12%.

Август стал четвертым месяцем подряд, когда российский фондовый рынок падает. С майских пиков (3450 пунктов) снижение составило почти 25%. Это можно сравнить с самыми большими обвалами за последние 20 лет, такими как начало полномасштабной войны россии против Украины, пандемия и финансовый кризис 2008 года.

Перечисляя причины падения, эксперты выделяют высокие процентные ставки, которые бьют по прибылям компаний и делают акции менее привлекательными по сравнению с депозитами, облигациями и фондами денежного рынка, восходящее санкционное давление (последний пакет санкций ударил по металлургическим компаниям и ряду других отраслей), а также схемы, иногда позволявшие нерезидентам избавляться вроде бы замороженных российских бумаг.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
2 сентября 2024, 18:38
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Хай валиться, гірше точно не буде.
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