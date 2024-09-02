К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 2 сентября: доллар и евро пошли вверх на межбанке
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Открытие 2 сентября
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Закрытие 2 сентября
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Изменения
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41,00/41,03
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41,20/41,22
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20 /19
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45,37/45,39
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45,60/45,61
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23/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 45,40 грн., а продают за 45,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,33−41,40, евро — 45,70−45,85 грн.
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Источник: Минфин
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