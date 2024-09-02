Почти половина дохода NVIDIA приходится всего на четырех тайных клиентов

Производитель микрочипов NVIDIA более чем удвоил свой доход во втором квартале благодаря лишь нескольким «китам», на которых приходится почти половина всего дохода компании. Об этом пишет Fortune, передает mezha.media.

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Четыре клиента, чьи имена не разглашаются, напрямую приобрели товары и услуги на 46% от 30 миллиардов долларов США дохода NVIDIA. Это составляет примерно 13,8 миллиарда долларов США, согласно отчетности компании за квартал.

Деловые связи Nvidia с этими клиентами настолько значительны, что компания отмечает их в разделе своих квартальных отчетов под названием «концентрация доходов», посвященном кластерным рискам.

Самыми популярными продуктами компании являются ШИ-чипы, такие как H200. Они необходимы для обучения больших языковых моделей. Они также используются для обеспечения вывода — процесса, который ChatGPT или Sora используют для создания ответов на текстовые запросы.

Такая зависимость от нескольких крупных клиентов также подчеркивает беспокойство на рынке относительно того, насколько устойчив может быть такой резкий рост только в одном из направлений бизнеса. Некоторые инвесторы, такие как Elliott Management и Citadel, выражают скептицизм по поводу того, как долго это может длиться.