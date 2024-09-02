Аграриям увеличили компенсацию за разминирование земель до 100%

Кабинет Министров увеличил размер компенсации для агропроизводителей, планирующих разминировать земли сельскохозяйственного назначения, с 80% до 100%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Также теперь в программе смогут участвовать те фермеры, у которых есть налоговый долг по уплате за землю или долг по уплате единого налога, если они являются плательщиками ЕН IV группы.

В то же время торги по закупке услуг по разминированию сельскохозяйственных земель должны проходить исключительно на аукционах в системе Prozorro с участием не менее двух участников.

Соответствующие изменения в постановление № 284 были приняты на заседании правительства 23 августа. Постановление вступает в силу дня опубликования. Это позволит Центру гуманитарного разминирования в ближайшее время объявить в системе Prozorro первые тендеры на закупку услуг гуманитарного разминирования для тех фермеров, которые подали заявки и отвечают условиям программы.

По состоянию на данный момент фермеры подали 135 заявок на разминирование 3 897 участков общей площадью более 17 252 гектара.

В бюджете на программу компенсаций заложено 3 млрд. грн. Уже зарегистрирован 51 оператор противоминной деятельности.

Участие в программе компенсаций могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или возможная загрязненность взрывоопасными предметами. Определенные участки обязательно должны находиться вне 20-километровой зоны от линии боевого столкновения или государственной границы.