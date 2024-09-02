Соглашение между Украиной и Британией о цифровой торговле вступило в силу

Соглашение о цифровой торговле между Украиной, Британией вступило в силу с воскресенья, 1 сентября. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Украина стала второй страной после Сингапура, с которой Великобритания подписала такое соглашение.

Первый вице-премьер — министер экономики Юлия Свириденко уверена, что реализация этого соглашения углубит участие Украины в глобальных цепочках поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Также это соглашение, как отметила Свириденко, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний к цифровым рынкам Британии и обеспечит поддержку экономики во время войны и в период послевоенного восстановления.

Отмечается, что благодаря внедрению этого документа будут уменьшены административные расходы, усилена кибербезопасность и защита данных.

Соглашение о цифровой торговле подписано 20 марта 2023 года в онлайн формате.

Ключевые положения Соглашения охватывают следующие направления: