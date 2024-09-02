Соглашение о цифровой торговле между Украиной, Британией вступило в силу с воскресенья, 1 сентября. Об этом сообщает Министерство экономики.
Соглашение между Украиной и Британией о цифровой торговле вступило в силу
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Украина стала второй страной после Сингапура, с которой Великобритания подписала такое соглашение.
Первый вице-премьер — министер экономики Юлия Свириденко уверена, что реализация этого соглашения углубит участие Украины в глобальных цепочках поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Также это соглашение, как отметила Свириденко, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний к цифровым рынкам Британии и обеспечит поддержку экономики во время войны и в период послевоенного восстановления.
Отмечается, что благодаря внедрению этого документа будут уменьшены административные расходы, усилена кибербезопасность и защита данных.
Соглашение о цифровой торговле подписано 20 марта 2023 года в онлайн формате.
Ключевые положения Соглашения охватывают следующие направления:
- Открытые цифровые рынки: отсутствие пошлин на электронные передачи данных, поддержка малых и средних предприятий, сотрудничество в сфере стандартов и инклюзивность цифровой экономики.
- Цифровые торговые системы: возможность использования электронной подписи, контрактов и счетов для осуществления международной торговли, сотрудничество над взаимным признанием электронных доверительных услуг.
- Запрет необоснованных ограничений на трансграничную передачу данных, защиту персональных данных и улучшение доступа к публичным данным.
- Защита потребителей и бизнеса: Гарантия защиты прав в цифровом пространстве, запрет мошеннических практик, защита криптографических данных.
- Финансовые услуги: Содействие свободному обмену финансовой информацией и равные условия для поставщиков новых финансовых услуг.
- Техническое сотрудничество: Сотрудничество в новейших технологиях, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии и кибербезопасность.
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