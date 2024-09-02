Курс валют на 2 сентября: евро немного выросло

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро подорожало в покупке на 5 копеек, а в продаже на 2 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро прибавило в продаже 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 45,40 грн., а продают за 45,98 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,37, евро — 45,65−45,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,00−41,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,37−45,39 грн/евро.

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