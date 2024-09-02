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2 сентября 2024, 9:44 Читати українською

Цены на нефть падают

Нефть продолжает терять в цене из-за слабых данных из Китая и перспективк увеличения предложения ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters.

Нефть продолжает терять в цене из-за слабых данных из Китая и перспективк увеличения предложения ОПЕК+.

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Цены

Цены на нефть продолжили падение в понедельник на ожиданиях увеличения добычи ОПЕК+, начиная с октября, а признаки вялого спроса в Китае и США, двух крупнейших мировых потребителей нефти, вызвали обеспокоенность по поводу будущего роста потребления.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 61 цент, или на 0,8%, до 76,32 долл. за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 52 цента, или на 0,7%, до 73,03 долл. за баррель.

Потери произошли после того, как на прошлой неделе цена нефти Brent упала на 0,3%, а WTI — на 1,7%.

ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, намерена продолжить запланированное увеличение добычи нефти с октября.

Восемь членов ОПЕК планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в октябре в рамках плана, предусматривающего начало сворачивания последнего этапа сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, сохраняя при этом другие сокращения до конца 2025 года.

Brent, и WTI терпят убытки уже два месяца подряд, поскольку обеспокоенность спроса со стороны США и Китая перевесили недавние перебои со снабжением ливийской нефти на фоне спора между правительственными фракциями и напряженности в ключевом регионе добычи на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом и Сектор Газа.

Источник: Минфин
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