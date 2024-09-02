Энергетики отменяют экстренные отключения света, возвращаясь к графикам. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Энергетики отменяют экстренные отключения и возвращают графики
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«По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях», — говорится в сообщении.
В случае перемен ситуации, «Укрэнерго» сообщит об этом отдельно.
В НЭК «Укрэнерго» добавили, что аварийные отключения также отменили во всех областях, где их вводили ранее.
Источник: Минфин
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