Официальный курс НБУ: гривна укрепилась

Национальный банк Украины установил на 2 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0592 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 2 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,50 грн (на 30 августа установлен на уровне 45,70 грн). Европейская валюта подешевела на 20 копеек.

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