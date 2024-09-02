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2 сентября 2024, 17:02 Читати українською

Покупайте товары украинского производства с картами Абанка и получайте 10% кешбэка

20 августа Правительство Украины анонсировало начало масштабной программы «Национальный кешбэк». Она предусматривает денежную компенсацию гражданам в размере 10% за покупку товаров украинского производства в присоединившихся к программе магазинах. Абанк одним из первых присоединяется к числу уполномоченных банков, поддерживающих национальную инициативу. Ведь это популяризация украинских товаров и эффективное направление средств в экономику Украины! Начисление кешбэка участникам акции стартует уже сегодня, 2 сентября.

«Мы поддерживаем нашего производителя, украинский бизнес, потому что мы понимаем, с какими вызовами им приходится сталкиваться ежедневно. Иногда они существуют на грани собственных возможностей и ресурсов. И сейчас, в условиях полномасштабного вторжения, как никогда важно поддерживать свое. Каждый из нас покупает товары домой, на работу и, кроме того, что мы удовлетворяем собственные потребности, мы можем популяризировать украинское, тем самым направлять средства на поддержку государства, ВСУ. Абанк — это инновационные продукты, качественный сервис и, безусловно, вовлеченность и активное участие в государственных программах», — отметил Юрий Кандауров, Председатель Правления Абанка.

Как работает программа «Кешбэк «Сделано в Украине» и как к ней присоединиться?

1. Открыть виртуальную карту «Кешбэк «Сделано в Украине» в ABank24 или в ближайшем отделении Абанка. ﻿

2. Предоставить разрешение на передачу данных по транзакциям с карт Абанка для последующего начисления кешбэка в магазинах, присоединившихся к участию в программе.

3. Обновить мобильное приложение Дыя и выбрать сервис «Национальный кешбэк».

4. Начиная со 2 сентября покупайте товары украинского производства в магазинах, которые присоединились к участию в программе (список украинских производителей можно найти на сайте), с картами Абанка, и данные по этим транзакциям будут переданы для начисления 10%.

5. Первый кешбэк будет выплачен на карту «Кешбек «Сделано в Украине» 20 октября.

Максимально за месяц украинцы могут получить до 3 тыс. грн. компенсации. Первые средства на карту «Кешбек «Сделано в Украине» будут выплачены до 20 октября, и в дальнейшем — ежемесячно (до 20 числа следующего после покупок месяца).

Кешбэк можно потратить только на услуги, в частности мобильную связь, транспорт, кино, спорт, оплатить медицинские, коммунальные услуги или приобрести военные облигации. Снятие наличных — невозможно. Подробнее об условиях акции и ответы на часто задаваемые вопросы — по ссылке.

«Отдельно хотим акцентировать внимание наших клиентов на том, что открыть карту «Кешбек «Сделано в Украине» очень легко — дистанционно, не выходя из дома — в мобильном приложении ABank24, или в ближайшем отделении банка. Открытие и обслуживание карты — бесплатное. Поддержим украинское вместе!», — добавил Председатель Правления Абанка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
2 сентября 2024, 18:50
#
Национальный кешбек, а банк один🤔
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