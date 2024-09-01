ВПЛ могут получить льготный ипотечный кредит через региональные отделения Держмолодьжитла

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок льготного ипотечного кредитования по программе «Жилищные помещения для ВПЛ» и теперь эта категория граждан может подать заявление о получении льготного ипотечного кредита в региональные отделения Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, сообщает пресс-служба министерства реинтеграции.

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«Сегодня Кабмин одобрил постановление «О внесении изменений в Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным восстановлением (KfW)», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, в порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ вносится ряд изменений относительно проверки информации о наличии у заявителя доходов, жилья в собственности заявителя и членов его семьи, а также фактов получения заявителем или членами его семьи за счет бюджетных средств льготных кредитов на строительство (приобретение) жилья или соответствующей денежной компенсации.

«В настоящее время ВПЛ могут подать заявление о намерении получить льготный ипотечный кредит лично в региональные отделения Держмолодьжитла. Такой механизм будет действовать до момента возобновления соответствующей услуги на портале Дия», — отметили в министерстве.