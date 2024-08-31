Правительство продолжило выплаты государственной помощи наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кабмин продолжил выплаты некоторым категориям переселенцев
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30 августа Кабмин внес соответствующие изменения в постановление КМУ
Таким образом, выплаты будут продолжены внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают государственную помощь на проживание в соответствии с определенными категориями уязвимости. Речь идет, в частности, о пенсионерах и людях с инвалидностью.
Кроме того, после 1 сентября правительство продолжит выплаты на проживание для ВПЛ, нуждающихся в поддержке.
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