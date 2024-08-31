Кабмин продолжил выплаты некоторым категориям переселенцев

Правительство продолжило выплаты государственной помощи наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

30 августа Кабмин внес соответствующие изменения в постановление КМУ от 20.03.2022 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам». Ими предусматривается продление выплат на следующий шестимесячный период для особо уязвимых категорий ВПЛ.

Таким образом, выплаты будут продолжены внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают государственную помощь на проживание в соответствии с определенными категориями уязвимости. Речь идет, в частности, о пенсионерах и людях с инвалидностью.

Кроме того, после 1 сентября правительство продолжит выплаты на проживание для ВПЛ, нуждающихся в поддержке.