К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке на 11 копеек в продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 августа: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 30 августа
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Закрытие 30 августа
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Изменения
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41,10/41,14
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41,00/41,03
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10 /11
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45,56/45,59
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45,41/45,43
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15/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,41 грн., а продают за 46,05 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 45,75−45,90 грн.
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Источник: Минфин
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