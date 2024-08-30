Курс валют на вечер 30 августа: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке на 11 копеек в продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 августа Закрытие 30 августа Изменения доллар 41,10/41,14 41,00/41,03 10 /11 евро 45,56/45,59 45,41/45,43 15/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,41 грн., а продают за 46,05 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 45,75−45,90 грн.

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