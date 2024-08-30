Google, Apple, Meta: техногиганты уплатили 5 млрд грн налогов в Украине

Цифровые гиганты в первом полугодии 2024 уплатили налог на добавленную стоимость на сумму 5,2 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
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По его словам, сумма начислений НДС по сравнению с первым полугодием 2023 увеличилась на 1,4 миллиарда гривен.
Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам не изменились:
- Google.
- Apple.
- Meta Platforms.
- Valve Corporation.
- Etsy.
По словам Гетманцева, они не ждали предельный срок и уже уплатили задекларированные обязательства по НДС.
Источник: Минфин
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