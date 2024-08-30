Новые условия «еОсели» будут стимулировать досрочное погашение ипотеки — банкир

Увеличение ставок выплат после 10 лет обслуживания льготной ипотеки «еОселя» может привести к досрочному погашению кредита, считает первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Изменения в условиях кредитования

Кабинет Министров Украины согласно постановлению № 939 от 16 августа внес изменения в условия программы доступного ипотечного кредитования «еОселя». Важным новшеством является пересмотр ипотечных ставок. Так, общая ставка 7% будет действовать в первые 10 лет, в дальнейшем она увеличивается до 10%. Ставка 3% для отдельных категорий граждан, в том числе для военнослужащих, учителей, медработников и т. п. , дается на первые 10 лет погашения кредита, в дальнейшем она увеличивается до 6%.

Что говорят банкиры

«С одной стороны, рост ставок может стимулировать граждан досрочно погасить кредит, ведь, согласно официальным данным, в среднем ипотечный кредит гасится за шесть лет. Кроме того, досрочная выплата кредита позволит полученные средства по погашению снова направить в кредиты. А с другой — даже увеличенные ставки „еОсели“ достаточно выгодны для заемщика, ведь „коммерческие“ кредитные ставки гораздо выше», — сообщила Дмитриева.

Она уточнила, что ставки по банковским ипотечным программам, в зависимости от первоначального взноса и срока кредита, составляют: со сроком погашения до трех лет — от 7% до 12% годовых; до пяти лет — от 11% до 14% годовых. Ипотечная программа на 20 лет: 4% на первый год и 19% на последующие 19 лет.

О программе

В программе принимают участие 11 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, а также МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, Банк Кредит Днепр и BISBANK.

По данным на сайте «Укрфинжитло», по состоянию на 28 августа 2024 года кредиты получили 12,449 тыс семей на сумму свыше 19,887 млрд грн.