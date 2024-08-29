Курс валют на вечер 29 августа: евро упал на межбанке на 27 копеек, доллар на 7 копеек

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Валюта Открытие 29 августа Закрытие 29 августа Изменения доллар 41,17/41,21 41,10/41,14 7 /7 евро 45,82/45,85 45,55/45,58 27/27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,34−41,44, евро — 45,84−46,05 грн.

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