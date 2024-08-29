К закрытию межбанка курс доллара упал на 7 копеек в покупке и продаже. Евро упал на 27 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 августа: евро упал на межбанке на 27 копеек, доллар на 7 копеек
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Открытие 29 августа
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Закрытие 29 августа
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Изменения
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41,17/41,21
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41,10/41,14
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7 /7
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45,82/45,85
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45,55/45,58
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27/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,34−41,44, евро — 45,84−46,05 грн.
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Источник: Минфин
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